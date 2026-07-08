نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین بدرقه رهبر شهید، این حضور را نشانه شناخت عمیق مردم از آرمان‌های انقلاب و پیوند مستحکم آنان با ولایت دانست و گفت: بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، حق انتخاب و نقش‌آفرینی مردم در تعیین سرنوشت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، رشید جلالی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلفنی زنده با برنامه «رهیافت» اظهار کرد: حوادث و رویداد‌های روز‌های اخیر نشان داد که شیوه تعامل و ارتباط رهبر شهید با مردم تا چه اندازه اثرگذار بوده و مردم از شناخت و درک عمیقی نسبت به انقلاب اسلامی برخوردار هستند.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها درباره انقلاب اسلامی افزود: در جریان کنفرانس برلین، برخی مدعی بودند که مردم در زمان انقلاب نمی‌دانستند چه می‌خواهند، اما این برداشت، خطای محاسباتی بود. مردم با آگاهی و شناخت، مسیر خود را انتخاب کردند و اهداف روشنی را دنبال می‌کردند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش پیوند مردم با ولایت به مجری برنامه رهیافت گفت: ارتباط مردم با ولی، همواره یکی از عوامل مهم انسجام و پیشرفت جامعه بوده است و آیین بدرقه رهبر شهید نیز یکی از ماندگارترین و باشکوه‌ترین صحنه‌های همبستگی ملی را رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به نگاه عمومی نسبت به مسئولان اظهار کرد: در سال‌های اخیر، فضای انتقادی نسبت به برخی مسئولان و نهاد‌های اجرایی و تقنینی شکل گرفته است که در برخی موارد، منصفانه و مبتنی بر واقعیت نیست. البته در هر دوره ممکن است برخی عملکرد‌های نادرست نیز وجود داشته باشد که می‌تواند بر اعتماد عمومی تأثیر بگذارد.

جلالی در پایان این گفت‌و‌گو رادیویی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی، حق انتخاب واقعی مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت کشور است؛ اصلی که بر پایه اراده و خواست مردم شکل گرفته و استمرار یافته است.