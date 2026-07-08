اجداد رهبر شهید انقلاب که از فرزندان امام سجاد(ع) هستند، بیش از ۷۰۰ سال در هزاوه، فراهان و تفرش زندگی کردند.

هزاوه، فراهان و تفرش، خاستگاه اجداد و نیاکان امام شهید

هزاوه، فراهان و تفرش، خاستگاه اجداد و نیاکان امام شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس تحقیات انجام شده و نسب شناسی سه تن از اجداد و نیاکان رهبر شهید در سه نقطه استان مرکزی در روستای تاریخی هزاوه اراک، فراهان و تفرش قرار دارد.

سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه اجداد رهبری از فرزندان امام سجاد علیه السلام هستند، گفت: این بزرگان در مجموع بیش از ۷۰۰ سال در این مناطق زندگی کردند و در مقابله با جور زمان توسط دستگاه ظالم به شهادت رسیدند.

حسین محمودی با اشاره به اینکه این اماکن مقدسه و تاریخی از معماری‌ دوره‌های آل بویه، ایلخانی و صفویه بهره‌مند هستند، افزود: رهبر شهید در سفر‌های رسمی و غیررسمی به اتفاق خانواده سفرهایی به این بقاع متبرکه داشته و در سخنان خود بار‌ها به این موضوع پرداخته و بر نسب خود در استان مرکزی افتخار کردند.