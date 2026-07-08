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بخش کتابخانههای دولتی ایفلا بهعنوان همکار بینالمللی چهاردهمین همایش بینالمللی متخصصان کتابداری و اطلاعرسانی (I-LIPS ۲۰۲۶)، از استادان، کتابداران، پژوهشگران و دانشجویان دعوت کرد چکیده مقالات خود را تا ۹ مردادماه ۱۴۰۵ ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، چهاردهمین همایش بینالمللی متخصصان کتابداری و اطلاعرسانی از ۸ تا ۱۰ آبانماه ۱۴۰۵ برابر با ۳۰ اکتبر تا اول نوامبر ۲۰۲۶، به میزبانی دانشگاه باباصاحب بهیمرائو آمبدکار در شهر لاکنو هند برگزار میشود. بخش کتابخانههای دولتی فدراسیون بینالمللی انجمنها و مؤسسات کتابداری (ایفلا) نیز بهعنوان یکی از همکاران بینالمللی در برگزاری این رویداد مشارکت دارد.
«هوش مصنوعی»، «سیاست ملی آموزش»، «کتابخانههای پایدار» و «نظامهای دانش بومی هند» از محورهای اصلی این همایش است. این رویداد زمینهای را برای گردهمایی متخصصان و پژوهشگران، تبادل دیدگاهها و ارائه تجربهها و دستاوردهای نوآورانه در حوزه کتابداری و اطلاعرسانی فراهم میکند.
برگزارکنندگان این همایش، تقویت همکاریهای منطقهای را از عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات حرفهای میان جامعه جهانی کتابداری دانستهاند. مشارکت بخش کتابخانههای دولتی ایفلا در این رویداد نیز با هدف توسعه گفتوگو، همکاری و تبادل دانش، منابع و شبکههای حرفهای میان کشورهای مختلف صورت میگیرد.
این همایش برای اعضای هیئت علمی، کتابداران و متخصصان اطلاعرسانی، پژوهشگران، دانشجویان و دیگر فعالان حوزه کتابداری و اطلاعات از سراسر جهان برگزار میشود. علاقهمندان به ارائه مقاله میتوانند چکیده آثار خود را تا ۹ مردادماه ۱۴۰۵ برابر با ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ ارسال کنند. مهلت ثبتنام در این رویداد نیز تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ ادامه دارد.
اطلاعات بیشتر درباره محورهای همایش، نحوه ارسال آثار، ثبتنام و برنامههای این رویداد از طریق وبگاه رسمی I-LIPS ۲۰۲۶ در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
همچنین علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه ایفلا مراجعه کنند.