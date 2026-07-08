بلاست و مگس میوه در کمین مزارع و باغهای مازندران
جهاد کشاورزی مازندران با صدور هشداری اعلام کرد تأخیر در مبارزه با ساقهخوار برنج و مگس میوه خطرناک است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به شرایط جوی و رطوبت نسبی بالا، گفت: هماکنون زمینه برای شیوع بیماری قارچی بلاست برنج در دو نوع بلاست برگ و بلاست خوشه کاملاً مهیا است.
هادی باقری افزود: کشاورزان با مشاهده نخستین علائم نظیر لکههای بیضی شکل روی برگها یا سیاهشدن گردن خوشه، باید بدون فوت وقت اقدام به مبارزه شیمیایی با استفاده از قارچکشهای سیستمیک مجاز کنند.
وی با تأکید بر اولویتهای زیستمحیطی، ادامه داد: در توصیههای فنی، استفاده از آفتکشهای گیاهپایه به دلیل کمترین آثار سوء بر اکوسیستم شالیزار، در صدر اولویت قرار دارد، اما در صورت شدت آلودگی و تشخیص کارشناسان، مصرف قارچکشهای شیمیایی استاندارد بلامانع است.
باقری در خصوص مبارزه با کرم ساقهخوار برنج نیز گفت: عملیات مبارزه بیولوژیک با رهاسازی زنبور تریکوگراما در بیشتر شالیزارها در جریان است، اما متأسفانه در برخی شهرستانهای شرق استان، به ویژه در مزارع زیر کشت ارقام پرمحصول، این روند با تأخیر مواجه شده و تعدادی از مزارع هنوز تحت پوشش قرار نگرفتهاند که این موضوع، آستانه زیان اقتصادی را افزایش میدهد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی هشدار داد: با طولانیشدن دوره مبارزه، در صورت تشخیص کارشناسان، کشاورزان مجاز هستند از سموم گرانوله، فرمولاسیون جامد با خطر کمتر برای محیط برای مبارزه شیمیایی استفاده کنند، اما این کار حتماً باید زیر نظر کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی صورت گیرد تا از مقاومت آفت جلوگیری شود.
وی همچنین به افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانهای در باغهای استان اشاره کرد و افزود: این آفت با دامنه میزبانی وسیع، تهدید جدی برای محصولات باغی محسوب میشود
باقری افزود: خوشبختانه جلسات ستادی برای مدیریت آن آغاز شده و از باغداران انتظار میرود با نصب تلههای فرمونی، رعایت بهداشت باغ و انجام مبارزه شیمیایی بهموقع، از خسارت جلوگیری کنند.
باقری تأکید کرد: اجرای صحیح مدیریت تلفیقی آفات که تلفیقی از روشهای زراعی، بیولوژیک و شیمیایی است، تنها راهکار پایدار برای مقابله با تهدیدات کنونی است و هرگونه سهلانگاری و تأخیر، کاهش چشمگیر کمیت و کیفیت محصول را به همراه خواهد داشت.