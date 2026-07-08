در پی تجاوز دشمن صهیونیستی به ماهشهر یکی از پاسداران منطقه سوم دریایی سپاه در خوزستان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) در بندرماهشهر اعلام کرد: یکی از پاسداران این نیرو صبح چهارشنبه در جریان مقابله با پهپاد‌های متجاوز صهیونیستی به شهادت رسید.

صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در پی تجاوز نیرو‌های تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر، پاسدار محمدرضا خزینی در حین مقابله با پهپاد‌های دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.