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مسئول گروه خواهران گردان نانوایان خانوک کرمان گفت: ۵۰ نفر از بانوان این گروه که همگی از خانواده معظم شهدا هستند، از سه روز گذشته در مشهد مقدس با پخت نان و نانهای سنتی کرمان، به زائران آقای شهید ایران خدمترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مریم سادات مهدوی، مسئول گروه خواهران گردان نانوایان خانوک کرمان، گفت: ۵۰ نفر از بانوان این گروه از سه روز گذشته در مشهد مقدس مستقر شدهاند و با پخت انواع نان، بهویژه نانهای سنتی کرمان، در حال خدمترسانی به زائران آقای شهید ایران هستند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار قرص نان برای توزیع میان زائران پخت شده و امروز نیز پخت نان روغنی کرمان در دستور کار این گروه قرار دارد.
مهدوی با بیان اینکه تمامی اعضای این گردان از فرزندان، خواهران یا دیگر وابستگان خانوادههای معظم شهدا هستند، اظهار کرد: این بانوان با روحیهای جهادی و داوطلبانه در این خدمت مردمی حضور یافتهاند.
وی خاطرنشان کرد: بانوان گردان نانوایان خانوک کرمان تا روز جمعه در مشهد مقدس میزبان زائران آقای شهید ایران خواهند بود و روند پخت و توزیع نان در این مدت ادامه خواهد داشت.