نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه بهبود تراز تجاری نقش مهمی در تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، گفت: تحقق رشد تراز تجاری مستلزم همراهی همه ارکان اقتصادی دولت، حمایت از تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع صادرات و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزایش و بهبود تراز تجاری را یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه هرچه فاصله میان صادرات و واردات به نفع صادرات افزایش یابد، درآمد‌های ارزی کشور تقویت خواهد شد، افزود: این روند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار ارز و اقتصاد کشور کمک می‌کند.

طغیانی ادامه داد: رشد تراز تجاری موجب افزایش تولید داخلی، رونق صادرات، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود. همچنین افزایش درآمد‌های ارزی، وابستگی اقتصاد به منابع ناپایدار را کاهش می‌دهد؛ از این رو تیم اقتصادی دولت باید بستر‌های لازم برای افزایش صادرات را فراهم کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار مثبت بهبود تراز تجاری بر اقتصاد کشور اظهار کرد: ارتقای تراز تجاری می‌تواند نقش مؤثری در کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی، تقویت ذخایر ارزی و بهبود توان اقتصادی کشور داشته باشد و در نهایت به ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود.

وی تأکید کرد: تحقق رشد تراز تجاری زمانی امکان‌پذیر است که همه ارکان اقتصادی دولت با هماهنگی کامل در این مسیر حرکت کنند. حمایت از تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، تسهیل تجارت، رفع موانع صادرات، گسترش دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های افزایش حجم تجارت و بهبود تراز تجاری کشور است.