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پست درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بوستان ریحانه مشهد مقدس با هدف ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این مرکز با ۲۰ تخت بستری و حضور حدود ۱۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان، به مدت چهار روز به زائران خدمات درمانی و بهداشتی ارائه خواهد کرد.
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بسیج تمامی ظرفیتهای درمانی و امدادی، در کنار سایر مجموعهها، در پشتیبانی از این رویداد بزرگ ملی و مذهبی در مشهد مشارکت دارد.