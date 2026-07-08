پست درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بوستان ریحانه مشهد مقدس با هدف ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این مرکز با ۲۰ تخت بستری و حضور حدود ۱۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان، به مدت چهار روز به زائران خدمات درمانی و بهداشتی ارائه خواهد کرد.

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بسیج تمامی ظرفیت‌های درمانی و امدادی، در کنار سایر مجموعه‌ها، در پشتیبانی از این رویداد بزرگ ملی و مذهبی در مشهد مشارکت دارد.