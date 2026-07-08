به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان سنجش در اطلاعیه تاریخ، محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد که به شرح ذیل می باشد.

الف) برگزاری آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون

این آزمون در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. متقاضیان هر یک از کدرشته‌های امتحانی لازم است به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۵ تقاضانامه ثبت‌نامی آنان به‌شرح جدول شماره ۱ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) است.

لازم به توضیح است کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضویت داشته باشند. بنابر این متقاضیانی که به اطلاعات فوق دسترسی ندارند، لازم است با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایند.

تبصره ۱: آن دسته از متقاضیانی که علاوه‌بر کدرشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه نمایند. زمان برگزاری آزمون تمامی رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) بعدازظهر روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ است.

تبصره ۲: آزمون کدرشته‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی) منحصراً در شهرستان تهران برگزار خواهد شد؛ لذا متقاضیان هر یک از کد‌رشته‌های امتحانی مذکور ضرورت دارد بر اساس آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمایند.

ب) کنترل محتوای کارت شرکت در آزمون

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت پیگیری نمایید.

۲- چنانچه در رابطه با بند توان‌خواهی (معلولیت) اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است در روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایید (آدرس واحد‌های رفع نقص در جدول شماره ۲ در ذیل این اطلاعیه درج شده است).

۳- در صورتی که در رابطه با سایر مندرجات کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل بر اساس مفاد بند «د‍» مندرج در این اطلاعیه) و با توجه به ثبت‌نام انجام شده اشکالی مشاهده می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و موارد مربوط را اصلاح نمایید.

۴- چنانچه متقاضیان تمایل به اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته (در اواخر مرداد ماه سال ۱۴۰۵) در این خصوص طبق اعلام این سازمان اقدام نمایند.

ج) سهمیه رزمندگان و ایثارگران

۱- در کارت شرکت در آزمون در مقابل سهمیه ثبت‌نامی آن دسته از متقاضیانی که در تقاضانامه ثبت‌نام و با توجه به ضوابط، متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران شده‌اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذیربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابی قید شده است.

۲- آن‌دسته از متقاضیانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مذکور متقاضی سهمیه رزمندگان – ایثارگران شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، «آزاد» درج شده است.

۳- متقاضیان استفاده از سهمیه‌های ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و واحد‌های تابعه ستاد کل نیرو‌های مسلح جهت اعلام مغایرت لازم است از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ منحصراً به تارنمای این سازمان (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه نسبت به اصلاح و ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنان اعمال شود. ضمناً تأکید می‌شود، متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام، متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ علت عدم تأیید سهمیه را از ارگان‌های ذیربط پیگیری نمایند. در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می‌شود؛ در غیر این‌صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

د‍) توضیحات مهم در خصوص معدل:

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر اساس ثبت‌نامی که توسط خود متقاضی انجام شده، درج شده است؛ لذا متقاضیان لازم است معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به توضیحات زیر بررسی و در صورت مشاهده مغایرت، به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ویرایش معدل خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این‌صورت مسئولیت هرگونه تبعات بعدی به عهده شخص متقاضی بوده و هیچ‌گونه عذری در این مورد پذیرفته نیست. براین اساس تأکید می‌شود متقاضیان عزیز حتماً نسبت به کنترل معدل اعلامی و معدل واقعی خود اقدام لازم را بعمل آورند. لازم به ذکر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولی متقاضیان دارای مغایرت معدل، حتی در حد چند صدم نمره نیز اقدام شده است.

تبصره ۱: فارغ‌التحصیلان سنوات قبل و همچنین آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ (زمان شروع ثبت‌نام برای شرکت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقی شده‌اند و یا به عبارت دیگر موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند باید معدل مندرج در مدرک لیسانس (کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون یکسان باشد.

تبصره ۲: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در زمان شروع به ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون (تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶) هم‌چنان دانشجو بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ فارغ‌التحصیل شده‌اند، لازم است در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون نسبت به اصلاح معدل خود بر اساس مدرک فارغ‌التحصیلی اقدام نمایند.

تبصره ۳: از آنجائیکه ملاک گزینش نهایی برای آن دسته از متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳۱ فارغ‌التحصیل خواهند شد؛ میانگین نمرات واحد‌های گذرانده شده آنان تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ است، لذا لازم است در هنگام دریافت کارت شرکت در آزمون (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۲۶) نسبت به ویرایش معدل خود در قسمت مربوط به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی، اقدام نمایند.

یادآوری مهم: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ فارغ‌التحصیل خواهند شد می‌بایست اصل فرم تکمیل شده معدل واحد‌های گذرانده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (فرم مندرج در انتهای این اطلاعیه) را تکمیل و فرم تکمیل شده را به تأیید دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی برسانند.

تبصره ۴: متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته بوده و یا دانشجوی این مقطع هستند، می‌بایست معدل مدرک کاردانی خود را نیز وارد نمایند.

تبصره ۵: متقاضیانی که هم دارای مدرک کارشناسی پیوسته و هم کارشناسی ناپیوسته بوده، اما فاقد مدرک کاردانی هستند می‌بایست فقط معدل مدرک کارشناسی پیوسته خود را وارد نمایند.

نکته مهم: با توجه به اینکه درصورت مغایرت معدل ثبت شده در فرم ثبت نام بعد از اعلام قبولی نهایی، با معدل واقعی که به هر دلیل اشتباه قید شده باشد، منجر به لغو قبولی شما می‌شود، ضرورت دارد نهایت دقت را درخصوص ثبت معدل واقعی خود به عمل آورید.