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ستاد استقبال و تشییع آقای شهید ایران در مشهد با صدور اطلاعیهای، از آمادگی کامل این شهر برای برگزاری باشکوه آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید خبر داد و اعلام کرد: جریان زیارت و تردد زائران در صحنهای پیرامونی حرم مطهر بهصورت مستمر و بدون وقفه برقرار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه شماره یک ستاد استقبال و تشییع آقای شهید ایران در مشهد آمده است: تمامی ارکان برگزاری مراسم، اعم از دستگاههای لشکری، کشوری و اجرایی، خادمان عزیز آستان قدس رضوی و مردم مؤمن مشهد و خراسان رضوی، با آمادگی کامل، شرایط میزبانی شایسته از مشتاقان در آخرین حلقه از مراسم بدرقه و تشییع امام مجاهد شهید پس از تهران، قم، نجف و کربلا را فراهم کردهاند و از عموم مردم مومن، آزادیخواه و قدرشناس ایران دعوت میشود با حضور در این آیین تاریخی، به امامی که عمر خود را وقف استقلال و سرافرازی وطن کرد، ادای دین کنند.
بر اساس اطلاعیه ستاد، جریان زیارت و تردد زائران در صحنهای پیرامونی حرم مطهر بهصورت مستمر و بدون وقفه برقرار خواهد بود و محدودیتهای تشرف، صرفاً در صحنها و رواقهای مرکزی، از ظهر چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت تدریجی تا پایان مراسم تدفین اعمال میشود.
مسیر قطعی استقبال و تشییع، خیابان امام رضا (علیه السلام) تا حرم مطهر رضوی اعلام شده و تمامی مسیرهای پیرامونی این خیابان برای حضور گسترده مردم آماده میزبانی است. در این میان، مردم مشهد که امروز افتخار همشهری بودن با امام شهید خویش را در واپسین وداع تاریخی به نمایش میگذارند، در کنار میلیونها دلداده از سراسر ایران و جهان، نقش آفرین این اجتماع تمدنی خواهند بود.