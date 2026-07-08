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تک آهنگ «وداع» با صدای حامد زمانی به مناسبت تشییع پیکر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «وداع» عنوان یکی از تازهترین محصولات موسیقایی مرتبط با تشییع پیکر رهبر شهید است که طی روزهای اخیر با صدای حامد زمانی منتشر شد.
در این تک آهنگ که بعد از اثر «باید برخاست» جزو تازهترین پروژههای موسیقایی حامد زمانی در فصل جدید فعالیت هایش محسوب میشود، مرتضی حیدری آل کثیر شاعر و آهنگساز، پیمان معصوم زاده تهیه کننده و حامد زمانی به عنوان خواننده حضور دارند.