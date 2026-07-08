رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۸ درصد درآمد‌های عمومی این استان از محل مالیات تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، انتظام سهمگین افزود: مجموع درآمد‌های عمومی مصوب استان در سال جاری ۵۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال است که از این میزان، ۵۷ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال به درآمد‌های مالیاتی و هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به سایر درآمد‌های استانی اختصاص دارد.

وی افزود: شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی و تسریع در وصول مطالبات مالیاتی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد درآمد استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مربوطه باید برای شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، پیگیری مطالبات و بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته و تسریع در وصول درآمد‌های مالیاتی تلاش بیشتری کنند.

سهمگین همچنین بر اجرای دقیق آیین‌نامه نظام نوین درآمد و هزینه تأکید کرد و گفت: این آیین‌نامه برای انجام اقدامات لازم در اختیار خزانه قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه با همکاری و تعامل، زمینه اجرای مطلوب آن را فراهم کنند.