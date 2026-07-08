به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، دعایی اظهار کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۸۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه بیلوردی شناسایی شد و با اقدامات قانونی صورت گرفته حدود پنج هکتار از اراضی این منطقه آزادسازی و به چرخه تولید و بهره‌برداری بازگردانده شد.

وی ادامه داد: هرگونه ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی به جز با اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است، لذا شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری در عرصه‌های کشاورزی با سامانه ۱۳۱ تماس بگیرند.