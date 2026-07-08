

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در ادامه عزیمت سوگواران و دلدادگان رهبر شهید از نقاط مختلف کشور به مشهد مقدس برای حضور در آیین تشییع و تدفین امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای یک گروه ۵۷ نفره از پزشکان متخصص و فوق تخصص بسیج جامعه پزشکی مازندران عازم مشهد مقدس شدند.



موسویان مسئول تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی مازندران گفت: این گروه پزشکی و درمانی مرکب از پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص و کادر درمانی بیهوشی و پرستاری، اتاق عمل و اورژانس هستند تا چنانچه هموطنانی در مراسم تشییع امام شهید دچار عارضه جسمی و بیماری شدند خدمات پزشکی و بهداشت و درمان رایگان ارائه دهند.



اعضای تیم اعزامی بسیج جامعه پزشکی مازندران که از قائم شهر عازم مشهد مقدس شدند با تجلیل و تکریم از مجاهدت‌ها و استقامت و خدمات ماندگار رهبر شهید، خدمت رسانی به زائران و سوگواران امام شهید را یک توفیق الهی دانستند.