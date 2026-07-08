محاسبات اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در ۴ بورس تهران، فرابورس، انرژی و کالا، در پایان بهار ۱۴۰۵، به ۲۱ هزار و ۳۳۵ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس داده‌های آماری اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در ۴ بورس فعال ایران، در پایان بهار امسال، رشد ۶۱ درصدی داشته و از ۱۳.۲۳۱ همت در خرداد پارسال به ۲۱.۳۳۵ همت در خرداد امسال رسیده است.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار بورس تهران با ۶۱ درصد افزایش، از ۹.۸۵۴ در خرداد پارسال به ۱۵.۸۸۳ همت در پایان خرداد امسال افزایش یافته‌ است.

هم‌چنین ارزش بازار فرابورس ایران با ۵۱ درصد افزایش، از ۳.۲۱۴ در خرداد سال ۱۴۰۴ به ۴.۸۳۸ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته‌ است.

براساس این داده‌های آماری، ارزش بازار اوراق بهادار در ۲ بورس‌ کالایی ایران، شامل: بورس کالا و بورس انرژی نیز با ۲۷۸ درصد رشد مواجه شده و از ۱۶۲ همت در پایان خرداد پارسال، به ۶۱۴ همت در پایان خرداد امسال، افزایش یافته‌ است.