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مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد از غرق شدن یک زن ۲۵ ساله در سد ایوشان خبر داد و گفت: در پی وقوع این حادثه تیم غواصی این سازمان پیکر فرد غرق شده را تفحص و از آب خارج کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد با اشاره به غرق شدن یک زن جوان در سد ایوشان خرم آباد گفت: این زن ۲۵ ساله بر اثر بیاحتیاطی و ناآشنایی با فنون شنا در سد ایوشان غرق شده بود.
سید ابوذر موسوی افزود: پس از دریافت درخواست کمک برای جستوجوی فرد غرقشده، تیم غواصی سازمان آتشنشانی به همراه معاون عملیات سازمان در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام، عملیات جستوجو در عمق حدود ۱۲ متری آب انجام، پیکر فرد کشف و از آب خارج شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد از شهروندان خواست هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در سدها، دریاچهها، آبگیرها و رودخانهها به دلیل خطرات ناشی از عمق، جریان آب و شرایط نامناسب بستر این منابع آبی خودداری کنند.
سد مخزنی ایوشان در فاصله حدود پنج کیلومتری بالادست روستای ایوشان در حدود ۵۷ کیلومتری شهر خرم آباد احداث شده است.