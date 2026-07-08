به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف سرقت طلاجات به ارزش ۵۰ میلیارد ریال توسط کارآگاهان اداره سرقت پلیس آگاهی استان در شهرستان ساری خبر داد.

سردار حسن مفخمی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان در شهرستان ساری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی پلیسی و بررسی‌های دقیق، مشخص شد فرد سارق که از دوستان صمیمی و مورد اعتماد مالباخته بود با سوءاستفاده از این اعتماد و اطلاع از شرایط منزل، اقدام به سرقت طلاجات به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال کرده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: کارآگاهان اداره سرقت پلیس آگاهی استان با بهره‌گیری از شگرد‌های علمی و تخصصی پلیسی، موفق به شناسایی متهم و کشف اموال مسروقه شدند.

سردار مفخمی در پایان خاطرنشان کرد: این سرقت توسط اداره سرقت پلیس آگاهی استان مازندران کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.