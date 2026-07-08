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داستان زندگی و رشادتهای سردار شهید محمدعلی اللهدادی از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس هشتساله و مدافع حرم در قالب داستانی نوجوانانه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اتوبوس شهدا» عنوان کتاب تازه کانون پرورش فکری نوشته محمدرضا شرفی است که بخشهایی از زندگی این فرمانده بزرگ و شجاع میهن را در جنگ ٨ ساله تحمیلی عراق علیه ایران و مبارزه با اشرار و پس از آن جنگ با داعش از زبان یک نوجوان یزدی روایت میکند.
ماجرای این کتاب به زمانی بازمیگردد که نوجوان راوی داستان در شهر یزد - جایی که سردار شهید سالها فرماندهی سپاه الغدیر این شهر را برعهده داشت - هنگام عبور از کوچه متوجه میشود که افرادی در حال خارج کردن اثاثیه منزل شهید اللهدادی هستند و او تلاش میکند با سرعتدادن به حرکت دوچرخهاش، جعفر یکی از دوستانش را در جریان این اتفاق قرار دهد که در همین زمان دوچرخهاش در چالهای میافتد و او دچار آسیب شده و روانه بیمارستان میشود.
نوجوان راوی پس از آن، طی ماجراهایی بیش از پیش با زندگی و رشادتها و ویژگیهای این سردار شهید ملقب به ابوعلیرضا آشنا میشود و آن را برای مخاطبان این داستان بازگو میکند.
مخاطب این داستان که با تصویرگری روی جلد «فراز بزاززادگان» از سوی انتشارات کانون پرورش فکری در ٧۶ صفحه منتشر شده است، نوجوانان بالای ١۵ سال هستند.
شهید محمدعلی اللهدادی، زاده سال ١٣۴٢ در پاریز استان کرمان از فرماندهانی بود که از ابتدای دوران نوجوانی و جوانی و در سالهای نخست پیروزی انقلاب در کنار شهید مصطفی چمران و پس از آن سردار شهید قاسم سلیمانی به جنگ علیه دشمنان میهن پرداخت و در سالهای پایان عمر پر از مبارزه و جهاد، به لبنان رفت و سال ١٣٩٣ در مزارع امل سوریه و در کنار شهید جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه و بر اثر حمله بالگردهای دشمن صهیونی به شهادت رسید و پیکر پاکش بهدست سردار سلیمانی در پاریز کرمان به خاک سپرده شد.
فرماندهی تیپ ادوات لشکر ۴۱ لشکر ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشینی لشکر ۳۸ ذوالفقار نیروی زمینی، فرماندهی تیپ رمضان لشکر ۲۷ حضرت رسول (ص) و فرماندهی سپاه الغدیر یزد از جمله مسئولیتهای او بهشمار میرفت.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب «اتوبوس شهدا» را با شمارگان ۲هزار نسخه منتشر و در همه فروشگاههای زنجیرهای کانون همچنین سامانه فروش اینترنتی آن به نشانی www.digikanoon.ir ارایه کرده است.