به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی سعیدی، در تجمع حماسه و اقتدار مردم سمنان گفت: مهم‌ترین امتیاز انقلاب اسلامی ایران، تثبیت رهبری در کمال اقتدار است، موضوعی که در بسیاری از انقلاب‌ها به تنش انجامیده است.

وی افزود: ملت ایران با بصیرت، هوشیاری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از مقاطع حساس داشته‌اند و حفظ انسجام ملی، تنها راه صیانت از انقلاب در برابر توطئه‌های دشمنان است.

سعیدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی وارد مرحله استمرار انقلاب شده، تأکید کرد: دشمنان به خوبی دریافته‌اند که بزرگ‌ترین مانع آنان، ملت ایران و رهبری انقلاب است و جمهوری اسلامی راهی جز مقاومت در برابر زورگویی آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، توسعه توان موشکی، پهپادی و پدافندی را حاصل تدبیر رهبری و تلاش نیروهای مسلح دانست و سه رکن اصلی استمرار انقلاب را تاب‌آوری مردم، دولت و نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: با این همبستگی، هیچ قدرتی توان متوقف کردن حرکت انقلاب اسلامی را نخواهد داشت.