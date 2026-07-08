اداره‌ کل راهداری فارس با اختصاص اعتبارات میلیاردی، عملیات گسترده بهسازی، روکش آسفالت و ایمن‌سازی جاده‌های اصلی و کمربندی منتهی به شیراز را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس اعلام کرد : هم‌اکنون ۱۶ گروه راهداری در استان و ۷ گروه تخصصی در حال اجرای طرح‌های حیاتی در جاده‌های اصلی ورودی شیراز هستند.

علیرضا امیری از مهم‌ترین طرح‌های در حال اجرا را ، بهسازی جاده‌های «شیراز–دشت ارژن»، «شیراز–سروستان»، «شیراز–کوار» و «شیراز–سپیدان» نام برد.

امیری با اشاره به اولویت‌بندی طرح‌ها، از آغاز به‌زودی عملیات بهسازی کمربندی شمالی (از پل شهید رودکی تا دراک) و کمربندی جنوبی (از تقاطع سلطان‌آباد تا پل شهدای نیروی دریایی) با اعتبار ۱,۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد؛ این دو طرح با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل عبور وسایل نقلیه سنگین از ورودی‌ها و خروجی‌های شهر اجرا خواهند شد.

وی همچنین از برنامه‌های جدید سال جاری شامل بهسازی جاده شیراز–مرودشت با اعتبار ۱,۱۰۰ میلیارد ریال؛ تعریض ورودی شیراز از سمت آزادراه و دشت ارژن و اجرای ۲۰ کیلومتر سیستم روشنایی در ورودی‌ها و کمربندی جنوبی نام برد که در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس در ادامه افزود : علاوه بر جاده‌های اصلی، طرح‌های ایمن‌سازی در جاده‌های فرعی و روستایی از جمله کوهمره سرخی، سیاخ‌دارنگون، قلات و شاپورجان هم در دست اجراست.

وی تأکید کرد که این اقدامات با هدف ارتقای جایگاه ملی و منطقه‌ای شیراز در شبکه حمل‌ونقل و کاهش شدت سوانح جاده‌ای انجام می‌شود.