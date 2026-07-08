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اداره کل فرودگاههای هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در حمله دیشب دشمن آمریکایی- صهیونی به شهر بندرعباس، هیچگونه آسیبی به زیر ساختها و تجهیزات فرودگاه بینالمللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس وارد نشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، براین اساس همه بخشهای فرودگاه آماده ارائه خدمات است.
در این اطلاعیه آمده است: برای رعایت دستورالعملهای امنیتی و مدیریت فضای پروازی کشور.
پرواز هواپیمایی کیش ایر صبح امروز به مقصد مشهد مقدس لغو شد.
تا این لحظه هیچگونه اعلام رسمی مبنی بر باطل شدن پروازهای شرکت هواپیمایی سپهران، دریافت نشده است.
در این اطلاعیه از همه مسافران درخواست شده است پیش از عزیمت به فرودگاه، برای کسب آخرین اطلاعات پرواز، با سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس به شماره تلفن ۱۹۹ تماس بگیرند.
اولویت نخست حفظ ایمنی و آرامش مسافران است و هرگونه تغییر در برنامه پروازی بلافاصله در کانالهای رسمی اطلاعرسانی میشود.