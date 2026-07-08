مهلت ارسال آثار به جشنواره بینالمللی عکس امام رضا(ع) تمدید شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز اعلام کرد:به دلیل استقبال بیسابقه از ثبت روایتهای بصری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، مهلت ارسال آثار به بخش ویژه جشنواره بینالمللی عکس امام رضا(ع) تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
شریفی از تمدید جشنواره بینالمللی عکاسی امام رضا (ع) خبر داد و گفت: «به دلیل استقبال بینظیر عکاسان و حضور گسترده آنها در مراسم تشییع، مهلت ارسال آثار در بخش ویژه (عکاسی با موبایل و دوربین) تا پایان مردادماه تمدید شد تا تمامی روایتهای هنری این رخداد بزرگ ثبت شود.»
وی با تاکید بر ضرورت سواد رسانهای برای نسل جوان، اظهار داشت: «ما تلاش میکنیم با بهرهگیری از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی در قالب جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی، پیامهای این مراسم را به شکلی جذاب و علمی به نسل جوان منتقل کنیم تا توانایی تفکیک اخبار درست از جعلی را نیز کسب کنند.