رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، از کشف یک فقره اخلال در نظام پولی کشور و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حورمهر گفت: جهت جلوگیری از اقدامات افراد سودجو و متخلف، با کسب اخبار و اطلاعات جمع آوری شده مبنی بر اینکه شخصی قصد خروج مقداری وجه نقد رایج کشور را دارد ماموران پلیس به بررسی موضوع پرداختند.



وی افزود: ماموران با کار اطلاعاتی، یک نفر را که در قالب مسافر اتوبوس قصد خروج وجوه نقد از طریق مرز‌های شرقی کشور را داشت شناسایی و ضمن اخذ مجوز قضایی او را دستگیر کردند.



در بازرسی از وسایل همراه متهم، مقادیر بسیاری انواع ایران چک کشف و متهم نیز که قصد ضربه به نظام اقتصادی کشور را داشت با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.