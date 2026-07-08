پخش زنده
امروز: -
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: تردد ۹۰ هزار نفر از مرزهای استان در سه روز گذشته برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولیاله حیاتی با اشاره به ثبت تردد ۹۰ هزار نفر از مرزهای شلمچه و چذابه، اظهار کرد: این تعداد زائر از سه روز گذشته تاکنون، از مرزهای خوزستان عبور کرده و راهی نجف و کربلا شدند تا رهبر شهیدمان را بدرقه کنند.
وی با اشاره به وضعیت عملیاتی مرزها بیان داشت: همه تمهیدات و تدابیر لازم جهت تسهیل تردد شرکتکنندگان در این مراسم در پایانههای مرزی استان پیشبینی و لحاظ شده است و از این حیث، روند تردد زائران بدون هیچگونه مشکل و با سهولت در حال انجام است.
حیاتی همچنین با اشاره به نزدیکی ایام اربعین تاکید کرد: استان خوزستان از همین امروز آمادگی کامل خود را برای میزبانی و برگزاری باشکوهترین مراسم اربعین بهکار گرفته است تا زائران بتوانند در آرامش و با کیفیت مطلوب به زیارت بپردازند.
مرزهای شلمچه و چذابه هر سال در ایام محرم و اربعین از مهمترین گذرگاههای تردد زائران عتبات عالیات به شمار میروند.
در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.
رخدادی که بهسرعت به مهمترین خبر ایران و منطقه تبدیل شد و واکنشهای گستردهای در عرصه داخلی و بینالمللی به دنبال داشت. ساعاتی پس از انتشار خبر، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیههای جداگانه، شهادت رهبر انقلاب را تأیید کردند و در پی آن، دولت با اعلام عزای عمومی، برنامههای ویژهای برای برگزاری آیینهای عزاداری، بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان تدارک دید.
این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه به شمار میرود و بازتاب گستردهای در مواضع دولتها، سازمانهای بینالمللی و رسانههای جهان داشت.
مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان؛ مصباحالهدی باقریکنی، سیدهبشری حسینی خامنهای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی از روز ۱۳ تیر آغاز و تا هجدهم این ماه ادامه دارد.
همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهرهای نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار میشود.