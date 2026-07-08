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تجمعهای شبانه مردم در شهرهای مختلف، صحنههایی از دلدادگی، همبستگی و تجدید عهد با آرمانهای رهبر شهید انقلاب را رقم زد؛ مردمی که با حضور خود، بر ادامه راه عزت و اقتدار ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،در شبهایی که عطر دعا و نوای «اللهاکبر» و «لبیک یا خامنهای» در کوچهها و میدانها طنینانداز بود، مردم با حضور در تجمعهای شبانه، بار دیگر وفاداری خود را به رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشتند.
حاضران در این مراسمها، حضور میلیونی مردم در آیین بدرقه رهبر شهید را نماد وحدت و انسجام ملی دانستند و تأکید کردند این حضور نشان داد ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب، استقلال کشور و عزت ملی یکپارچه و استوار است.
شرکتکنندگان با بیان اینکه رهبر شهید سالها نماد اقتدار، عزت و ایستادگی ایران بود، اظهار کردند: مردم با حضور خود، دینشان را به رهبری که همواره در کنار ملت ایستاد، ادا کردند و اعلام داشتند راه او با وحدت، همدلی و مقاومت ادامه خواهد یافت.
این تجمعهای شبانه، جلوهای از همبستگی ملی و تجدید میثاق مردم با آرمانهای انقلاب بود؛ حضوری که پیام آن، ایستادگی، وفاداری و دفاع از ایران اسلامی در برابر هرگونه تهدید و دشمنی است.