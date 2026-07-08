با پیش‌بینی خیزش گردوخاک در بیابان‌های مرکزی کشور و حاشیه تالاب میقان، برای روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر در استان مرکزی هشدار سطح زرد صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد شماره ۲۲ هواشناسی استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

پیرو هشدار زرد شماره ۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۴ بررسی‌ها حاکی از تداوم جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان تا روز جمعه می‌باشد که می‌تواند در برخی از ساعات موجب خیزش و انتقال گردوخاک شود.

زمان شروع: پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۸

زمان پایان: جمعه ۱۴۰۵/۰۴/۱۹

نوع مخاطره:

وزش باد و خیزش گردوخاک در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و انتقال به استان (بویژه در نواحی شمال، شرق و مرکز استان) و احتمال خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان

منطقه اثر:

اراک، ساوه، زرندیه، شازند، آشتیان، دلیجان، محلات، خمین، خنداب، غرق آباد، فراهان، کمیجان، تفرش

اثر مخاطره:

در برخی ساعات افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا

توصیه:

خودداری افراد بویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد و خودداری از فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در هنگام افزایش شاخص آلودگی هوا، آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.