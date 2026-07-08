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نماز جمعه این هفته تهران (۱۹ تیرماه ۱۴۰۵) به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در دانشگاه تهران، اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران (19 تیر)، به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابیفرد و در دانشگاه تهران برگزار میشود.
براساس این گزارش، طبق روال هر هفته، دربهای دانشگاه تهران از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی میشود و برنامهها از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز در بیانیه ای تاکید کرد از جمعه ۱۹ تیرماه، نمازهای جمعه در سراسر کشور با عنوان «نماز جمعه خونخواهی و انتقام» برگزار خواهد شد. این اقدام در راستای پیگیری مطالبات مربوط به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت و کودکان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب صورت میگیرد. این شورا در بیانیه خود ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تأکید کرده است که آتش خشم مقدس مردم ایران در خونخواهی سیدالشهدای انقلاب اسلامی خاموششدنی نیست.