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مدیر جهاد کشاورزی مراغه از آغاز برداشت گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۵۰ هزار تُن گندم از ۳۵ هزار هکتار مزارع شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی افزود: متوسط تولید گندم در شهرستان مراغه بیش از یک و نیم تُن در هکتار است و پیش بینی میشود حدود ۲۵ هزار تُن گندم مازاد از کشاورزان مراغه خریداری شود.
وی با بیان اینکه برداشت محصول با فعالیت ۸۰ دستگاه کمباین در سطح مزارع شهرستان در حال انجام است گفت: ارقام غالب کشتشده گندم شامل «باران»، «هشترود»، «واران»، «هما» و «جام» است.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه ادامه داد: هر ساله بذر ارقام جدید و مقاوم موسسه تحقیقاتی کشاورزی دیم کشور در اختیار گندمکاران شهرستان قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی نیز در قالب برگزاری روز مزرعه با ارائه آموزشها و توصیههای فنی، کشاورزان را به استفاده از ارقام مقاومتر و پربازده ترغیب میکنند تا ضمن افزایش تولید، بهرهوری مزارع نیز ارتقا یابد.
خرسندی گفت: همزمان با برداشت گندم خرید تضمینی نیز به قیمت پایه ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود که این قیمت با توجه به کیفیت محصول، امکان افزایش یا کاهش جزئی خواهد داشت.