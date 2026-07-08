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فرمانده سپاه حضرت عباس علیهالسلام استان اردبیل، در پیامی ضمن تشکر از مردم در بدرقه آقای شهید ایران، نوشت: جلوههای حماسه، شکوه، عظمت و خونخواهی مردم در تشییع قائد شهید امت در تاریخ این مرز و بوم جاودانه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار غلامحسین محمدی اصل، با صدور پیامی، از مردم ولایی استان در تشییع قائد شهید امت تشکر و قدردانی کرد.
فرمانده سپاه حضرت عباس علیهالسلام استان اردبیل، در پیامی ضمن تشکر از خلق حماسه مردم در بدرقه آقای شهید ایران، نوشت: جلوههای حماسه، شکوه، عظمت و خونخواهی مردم در تشییع قائد شهید امت در تاریخ این مرز و بوم جاودانه شد.
اینجانب از همه مردم ولایی، زائرین، دستاندرکارن، بسیجیان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مدیران و مسئولینی که در اعزام و خلق حماسه مردم در بدقه آقای شهید در تهران و مراسمات همزمان شهرستانی متقبل زحمت شده و این حماسه عظیم مردمی را رقم زدند؛ از صمیم قلب تشکر و قدردانی مینمایم.
امیدوارم همه ما مشمول توجهات و عنایات ائمه معصومین علیهمالسلام و شفاعت امام شهیدمان قرار بگیریم.