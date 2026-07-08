رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اعزام ۱۳۰ دانشجوی امدادیار و ۱۵۰ نفر از کادر درمان و پشتیبانی به مشهد مقدس، همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اعزام گسترده نیرو‌های امدادی و درمانی به مشهد مقدس، همزمان با برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، خبر داد و گفت: در این راستا، ۱۳۰ نفر از دانشجویان آموزش‌دیده امداد و کمک‌های اولیه (طب رزم) دانشگاه در قالب سه دستگاه اتوبوس، پس از آیین بدرقه، عازم مشهد مقدس شدند و این دانشجویان در قالب تیم‌های امدادی در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم مستقر خواهند شد.

گنجی‌فرد، با اشاره به اعزام ۱۵۰ نفر از کادر درمان و پشتیبانی، افزود: از این تعداد، ۱۱۵ نفر کادر پرستاری و مابقی شامل پزشکان متخصص، عمومی و نیرو‌های پشتیبانی هستند که در قالب تیم‌های واکنش سریع، ۳ AMP فرعی و یک AMP اصلی سازماندهی شده‌اند.

وی گفت: مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بزرگ‌ترین مرکز مستقر در خراسان رضوی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ترکیب تیم تخصصی اعزامی را شامل متخصص قلب، زنان، ارتوپد، جراح عمومی، ۲ نفر متخصص بیهوشی، ۲ نفر متخصص طب اورژانس، متخصص داخلی اعصاب و ۴ نفر پزشک عمومی عنوان کرد و افزود: این تیم‌های تخصصی با تجهیزات کامل در مسیر تشییع، خدمات جامعی را به زائران ارائه خواهند داد.

گنجی‌فرد با قدردانی از حضور داوطلبانه دانشجویان و کارکنان حوزه سلامت، این حضور را نشانه‌ای از احساس مسئولیت، روحیه ایثار و پایبندی به آرمان‌های انقلاب دانست و گفت: مشارکت آگاهانه و داوطلبانه این نیروها، جلوه‌ای از تعهد اجتماعی و انسانی جامعه دانشگاهی است.