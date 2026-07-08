به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، حدود هزار نفر از مردم شهرستان شهربابک در قالب ۲۰ دستگاه اتوبوس عازم مشهد مقدس شدند تا در این مراسم حضور یابند.

این کاروان با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف ادای احترام به مقام قائد امت، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی راهی مشهد مقدس شد.

مردم حضور در این مراسم را تجلی وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرصتی برای نمایش همبستگی، همدلی و اتحاد مردم ایران در پاسداری از آرمان‌های نظام و شهدا دانستند.



