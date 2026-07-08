«صلح امام حسن (ع)» و «آینده در قلمرو اسلام»؛ دو اثر شاخصی که توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی ترجمه‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهید خامنه‌ای رهبر فقید انقلاب اسلامی در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب، افزون بر تألیف و فعالیت‌های علمی، با ترجمه برخی آثار برجسته اندیشمندان جهان اسلام، زمینه آشنایی مخاطبان فارسی‌زبان با مباحث تاریخی، اعتقادی و تمدنی را فراهم کردند.

در میان این آثار، ترجمه دو کتاب «صلح امام حسن (ع)» و «آینده در قلمرو اسلام» از شناخته‌شده‌ترین ترجمه‌های ایشان به شمار می‌رود.

فعالیت‌های فرهنگی رهبر انقلاب اسلامی در دهه‌های پیش از انقلاب، تنها به تدریس و تألیف محدود نمی‌شد؛ بلکه ترجمه آثار مهم اندیشمندان مسلمان نیز بخشی از این فعالیت‌ها را تشکیل می‌داد.

انتخاب این آثار، نشان‌دهنده توجه ایشان به معرفی اندیشه‌های اثرگذار جهان اسلام برای جامعه فارسی‌زبان بود.

یکی از این آثار، «صلح امام حسن (ع)» است.

این کتاب ترجمه اثر ماندگار (شیخ راضی آل‌یاسین) درباره زندگی و سیره سیاسی امام حسن مجتبی (ع) است.

نویسنده با استناد به منابع معتبر تاریخی، فلسفه و ابعاد صلح امام حسن (ع) را بررسی کرده و این رویداد را تصمیمی هوشمندانه برای حفظ اسلام و صیانت از جامعه اسلامی معرفی می‌کند.

ترجمه رهبر شهید انقلاب اسلامی به دلیل نثر روان، دقت در انتقال مفاهیم و وفاداری به متن اصلی، از جمله ترجمه‌های شناخته‌شده این اثر محسوب می‌شود و تاکنون بار‌ها تجدید چاپ شده است.

«آینده در قلمرو اسلام» از دیگر آثار ترجمه شده رهبر شهید است.

این کتاب ترجمه اثر (سید قطب) با عنوان المستقبل لهذا الدین) است.

نویسنده در این اثر با نگاهی تحلیلی، به جایگاه اسلام در هدایت جوامع بشری، ظرفیت‌های تمدنی این دین و آینده جهان اسلام می‌پردازد.

رهبر شهید انقلاب اسلامی این اثر را با هدف آشنایی مخاطبان ایرانی با اندیشه‌های معاصر جهان اسلام به فارسی ترجمه کردند.

این کتاب از جمله نخستین ترجمه‌های فارسی آثار سید قطب به شمار می‌آید و در میان علاقه‌مندان به مباحث فکری و تمدنی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد.

ترجمه این دو اثر، بخشی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های پیش از انقلاب را نشان می‌دهد؛ آثاری که با رویکرد معرفی اندیشه‌های اسلامی و گسترش ادبیات دینی و تاریخی در میان مخاطبان فارسی‌زبان منتشر شدند.