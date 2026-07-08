به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با اجرای رزمایش سراسری طرح ملی مهتاب در آذربایجان غربی میزان مصرف برق در دوره اوج مصرف ۳.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی با اشاره به نهمین طرح مهتاب در کشور و در آذربایجان غربی افزود: با اجرای این رزمایش که از بهمن ۱۴۰۴ شروع شده، توانستیم با اجرای موفق این طرح امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۲ مصرف در اوج مصرف کاهش دهیم.

طاهر کیانمهر از کشف و ضبط ماینر، و انشعابات غیر مجاز در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۴ هزار و ۸۰۰ کنتور غیر مجاز جمع آوری شده، حدود ۸ هزار و ۴۰۰ مورد کنتور معیوب از شبکه خارج شده، حدود ۵۱۰ کیلومتر کابل مسی به کابل خود نگهدار تبدیل شده است و همچنین تمامی مشترکین چاه‌های کشاورزی تست و موارد بد مصرفی و غیر مجاز اصلاح و کاهش داده شده است و همکاران بنده در قسمت کنتور نویسی در سطح شهرستان‌ها بعنوان رابط در راستای اصلاح و شناسایی نحوه صحیح مصرف برق تلاش می کنند.

جواد بقالی مدیر شرکت توزیع برق شهرستان نقده نیز از سبز بودن تبدیل شبکه کابل مسی به کابل خودنگهدار در سطح شهر نقده خبر داد و افزود: در طی این مانور ۱۳۰ انشعاب غیر مجاز کشف و جمع آوری شده، ۶۰۰ متر کابل غیر مجاز جمع آوری شده، ۷۰۰ کنتور معیوب جمع آوری و اصلاح شده است.

طرح مهتاب با هدف مقابله با ناترازی و جلوگیری از هدر رفت انرژی بوده که تیم‌های عملیاتی با رصد هوشمندان، گلوگاه‌های اتلاف انرژی را شناسایی و مسدود می کنند.