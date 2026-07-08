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ساعتها مانده به آغاز مراسم بدرقه و وداع با پیکر پاک قائد شهید امت اسلامی در کربلای معلی، شور و حال عراقیها وصف ناشدنی است، مردمی که با شعار خونخواهی امام شهید آمدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کربلا، ساعتها مانده به آغاز مراسم بدرقه و وداع با پیکر پاک قائد شهید امت اسلامی در کربلای معلی، شور و حال عراقیها وصف ناشدنی است، مردمی که با شعار خونخواهی امام شهید آمدهاند.
تا دو ساعت دیگر پیکر مطهر شهید امت وارد کربلا میشود
تصاویر اختصاصی از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) قبل از طواف پیکر مطهر رهبر شهید
تمام درهای منتهی به ضریح مطهر حضرت امام حسین (ع) بهصورت موقت به روی زائران بسته شد تا همزمان با ورود پیکر مطهر شهید امت به حرم، آیین طواف پیکر مطهر در فضایی منظم و با رعایت تدابیر امنیتی برگزار شود.
تصاویر دیگر از ورود پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب، به صحن حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع)