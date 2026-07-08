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مرمت بخشهای آسیبدیده پایگاه میراث جهانی چهلستون یادگار دوره صفویه در پی خسارات ناشی از جنگ رمضان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر پایگاه میراث جهانی مجموعه چهلستون گفت: این بخشهای آسیب دیده با استفاده از اعتبارات امانی، بر پایه اصول علمی حفاظت و با هدف صیانت از اصالت و ارزشهای تاریخی اثر در حال مرمت است.
مصطفی هادیپور افزود: پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به ساختمان استانداری اصفهان درجنگ تحمیلی سوم وبا توجه به قرارگیری استانداری درحریم پایگاه میراث جهانی مجموعه چهلستون، موج انفجار ناشی از این حمله خساراتی را به بخش هایی از این مجموعه تاریخی وارد کرد که اکنون عملیات مرمت و حفاظت از بخشهای آسیبدیده آغاز شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین خسارات واردشده، تخریب کامل بخش بلیتفروشی پایگاه، شکسته شدن شیشههای سکوریت این بخش و بخشی از تجهیزات بود و قسمتهایی از سقف اتاق استراحت کارکنان در ضلع سپه مجموعه نیز به علت شدت موج انفجار تخریب شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی مجموعه چهلستون اصفهان گفت: پس از بررسیهای فنی، برآورد خسارات و تأمین مصالح موردنیاز، عملیات مرمت با استفاده از اعتبارات امانی اختصاص یافته به پایگاه ، مصالح موردنیاز این طرح تهیه شده و عملیات نیز با تلاش گروه امانی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در حال اجراست.
هادیپور با اشاره به ارزش تاریخی بخشهای آسیبدیده گفت: اتاق استراحت کارکنان از فضاهای ارزشمند مجموعه شمرده میشود و بخشهایی از آن متعلق به دورههای پهلوی اول و پهلوی دوم است، از همین رو تمامی مراحل اجرایی با رعایت ضوابط و اصول مرمت بناهای تاریخی و با تأکید بر حفظ اصالت اثر انجام میشود تا علاوه بر استحکامبخشی بنا، ارزشهای تاریخی آن نیز حفظ شود.
وی تاکید کرد: در این مرحله، تیرهای چوبی آسیبدیده و شکسته با تیرهای چوبی همگون جایگزین میشود، همچنین اجرای نازک کاری، گچکاری، ساماندهی بدنهها و بازسازی بخشهای آسیبدیده نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر پایگاه میراث جهانی مجموعه چهلستون اصفهان افزود: رویکرد پایگاه در این طرح ، اجرای مرمت حفاظتی و حداقل مداخله در کالبد تاریخی بناست، به همین دلیل تنها بخشهایی که از نظر سازهای دچار آسیب شدهاند با مصالح همگون جایگزین میشوند و سایر قسمتها با حفظ اصالت، تثبیت و نگهداری خواهند شد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این عملیات، تنها بازسازی بخشهای آسیبدیده نیست، بلکه حفاظت از اصالت و هویت تاریخی این اثر جهانی، مستندسازی آثار و شواهد برجایمانده از این رویداد و انتقال صحیح این میراث ارزشمند به نسلهای آینده است.
بمباران استانداری اصفهان در روز ۱۸ اسفند در عرصه دولت خانه صفوی (بخشی از محور تاریخی فرهنگی اصفهان که در فهرست آثار ملی قرار دارد) حریم درجه ۲ میدان نقشجهان و همچنین حریم درجه یک کاخ چهلستون، آسیبهای گستردهای را به این یادمانهای تاریخی شهر موزه اصفهان وارد کرد.
کاخ موزه چهلستون از جمله مشهورترین و محبوبترین دیدنیهای اصفهان است که هنوز هم زیباییهای خیرهکنندهای برای عرضه به دیدگان گردشگران و بازدیدکنندگان دارد.
این بنای تاریخی ۱۵ دی ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.