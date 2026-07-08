رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم برای ارتباط با حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۲۷ اقدام نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رهام دیانت افزود: در گذشته شماره تماس ۱۵۸۰ برای ارتباط مردم با حفاظت و اطلاعات دادگستری فعال بوده که با پیگیری‌های انجام شده، شماره تماس ۱۲۷ برای این منظور اختصاص یافته است.

وی گفت: مردم می‌توانند گزارش‌ها و درخواست‌های مرتبط با دادگستری کل استان، حوزه‌های قضائی و نیز سازمان‌های تابعه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، پزشکی قانونی، زندان‌ها و سازمان بازرسی را با این ستاد خبری در میان بگذارند.