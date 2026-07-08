فراخوان نام نویسی علاقمندان در رشته‌های ورزشی دوره تابستانی در کیش

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش از آغاز نام نویسی علاقمندان دوره‌های تابستانی رشته‌های ورزشی بدنسازی فوتبال بانوان، والیبال ساحلی آقایان و بانوان و فوتبال بانوان خبر داد.