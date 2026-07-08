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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش از آغاز نام نویسی علاقمندان دورههای تابستانی رشتههای ورزشی بدنسازی فوتبال بانوان، والیبال ساحلی آقایان و بانوان و فوتبال بانوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، متقاضیان شرکت در رشتههای ورزشی میتوانند برای نام به سامانه ثبت کلاسهای ورزشی varzesh.kish.ir مراجعه کنند.
داشتن بیمه ورزشی برای حضور در تمامی کلاسها الزامی است.
ورزشکاران برای صدور یا تمدید بیمه ورزشی میتوانند به سامانه فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران به نشانی athlete.ifsm.ir مراجعه کنند.