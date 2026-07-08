معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از اصابت پرتابه به دو نقطه استان در حمله بامدادی دشمن آمریکایی - صهیونیستی در بامداد امروز خبر داد.



وی ادامه داد: همچنین یک مقر نظامی در حوالی شهر چغادک از توابع شهرستان بوشهر نیز مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: تا کنون گزارشی از شهادت و یا مجروح شدن کسی بر اثر این حملات جنایتکانه اعلام نشده است.

همچنین دقایقی پیش صدای انفجاری در مقر نظامی در بوشهر شنیده شد. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، احسان جهانیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بامداد امروز یک مقر نظامی در شهرستان دشتی مورد اصابت پرتابه دشمن امریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.وی ادامه داد: همچنین یک مقر نظامی در حوالی شهر چغادک از توابع شهرستان بوشهر نیز مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: تا کنون گزارشی از شهادت و یا مجروح شدن کسی بر اثر این حملات جنایتکانه اعلام نشده است.همچنین دقایقی پیش صدای انفجاری در مقر نظامی در بوشهر شنیده شد.

تکمیلی:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار ما از اصابت چندین پرتابه به حوالی فرودگاه بوشهر در پیش‌از ظهر امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سحرگاه امروز پدافند هوایی کشور در محدوده شهرستان دشتی (شهر خورموج) موفق به هدف‌گیری و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ۹ شد.