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حادثه نشت گاز یک واحد تولیدی در گلپایگان منجر به مصدومیت ۲۲ نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صبح امروز در پی ترکیدگی مخزن ذخیره یک واحد تولیدی مواد شوینده ناشی از نشت گاز در منطقه صنعتی سعیدآباد گلپایگان ۲۲ نفر دچار مسمومیت تنفسی شدند.
منصور شیشه فروش افزود: با امدادرسانی نیروهای اورژانس و هلال احمر ۱۲ مصدوم به مرکز درمانی امام حسین منتقل و بقیه سرپایی درمان شدند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: باتلاش نیروهای آتش نشان محل ایمن سازی و رفع خط شد و شبکه بهداشت و درمان و محیطزیست برای بررسی حادثه در محل مستقر شدند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد گروه فنی و ایمنی آتشنشانی به همراه بازرسی اداره کار و صنعت و معدن برای علتیابی حادثه و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه بررسی و اقدام کنند.