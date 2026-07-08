به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با تأکید بر حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم، خواستار تشدید نظارت‌ها بر بازار، برخورد قاطع با گران‌فروشی و احتکار، تسریع در ذخیره‌سازی گندم و پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران شد.

وی با اشاره به تأمین کالا‌های اساسی گفت: تاکنون هیچ خلل جدی در تأمین نیاز‌های اساسی مردم استان ایجاد نشد و این روند باید با قدرت ادامه یابد.

مردانی همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی استان برای فصل برداشت گندم، خواستار تسریع در ذخیره‌سازی این محصول و پیگیری جدی برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران شد.