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استاندار چهارمحالوبختیاری هیچگونه گرانفروشی، احتکار و کمفروشی در استان پذیرفتنی نیست.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با تأکید بر حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم، خواستار تشدید نظارتها بر بازار، برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار، تسریع در ذخیرهسازی گندم و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران شد.
وی با اشاره به تأمین کالاهای اساسی گفت: تاکنون هیچ خلل جدی در تأمین نیازهای اساسی مردم استان ایجاد نشد و این روند باید با قدرت ادامه یابد.
مردانی همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی استان برای فصل برداشت گندم، خواستار تسریع در ذخیرهسازی این محصول و پیگیری جدی برای پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران شد.