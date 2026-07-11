مانور مهتاب با هدف شناسایی انشعابات غیرمجاز و تعویض کنتورهای معیوب و نصب انشعابات جدید در سمنان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجری طرح مهتاب شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: هفتمین مانور استانی طرح مهتاب با هدف بازدید از مراکز تجاری و شناسایی مشترکین پرمصرف، کشف و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و نصب انشعابات جدید با شش گروه عملیاتی در حال اجراست.

پویا رضایی فولادی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، با شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ تماس بگیرند تا به صورت محرمانه بررسی شود.

علی جهانشاهی، کارشناس تست و بازرسی شهرستان سمنان، گفت: این مانور با هدف جمع‌آوری برق غیرمجاز برگزار شد و کنتورها، فیوزها و کابل‌های انتقال مورد بازدید قرار می‌گیرند تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.