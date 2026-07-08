رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان از اعزام و استقرار بیش از ۷۰ موکب مردمی در شهر‌های زیارتی ایران و عراق جهت خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و وداع قائد شهید امت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام سید محمود موسوی با اشاره به پیش‌تازی مردم ولایت‌مدار خوزستان در تجلیل از مقام شامخ شهدای خدمت اظهار داشت: در راستای تکریم و خدمت‌رسانی شایسته به زائران و مجاورانی که در مراسم وداع و بدرقه تاریخی قائد شهید امت شرکت می‌کنند، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته بیش از ۷۰ موکب مردمی از استان خوزستان در شهر‌های تهران، قم، مشهد مقدس، نجف اشرف و کربلای معلی مستقر شده‌اند.

وی با تشریح جغرافیای توزیع این مواکب مردمی افزود: از این تعداد، ۵۰ موکب در مسیر‌ها و محل‌های برگزاری مراسم تشییع در شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس مستقر شده و مأموریت خدمت‌رسانی به زائران آقای شهید ایران را بر عهده داشتند.

حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: همچنین با توجه به حضور زائران و دلدادگان در عتبات عالیات، بیش از ۲۰ موکب مردمی نیز در شهر‌های مقدس نجف و کربلا مستقر شده‌اند تا به زوار شرکت‌کننده در مراسم وداع با این رهبر شهید ابراز ارادت کنند.