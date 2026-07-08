بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۴۴ هزار و ۱۹ تن از ۷ محصول فولادی در تالار صنعتی حراج باز بورس کالا عرضه شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۴۴ هزار و ۱۹ تن محصول فولادی در تالار صنعتی حراج باز عرضه شد.

در این روز، میلگرد با حجم ۶۱ هزار و ۹۷۴ تن و قیمت پایه ۵۸۵ هزار و ۷۵۹ ریال، بیشترین سهم از عرضه‌های امروز را به خود اختصاص داد.

همچنین ۲ هزار و ۱۴۰ تن تیرآهن با قیمت پایه ۶۵۴ هزار و ۱۰۲ ریال در اختیار خریداران قرار گرفت. در همین حال، ۲ هزار و ۴۶۵ تن ناودانی نیز با همان قیمت پایه ۶۵۴ هزار و ۱۰۲ ریال عرضه شد.

بر اساس این اطلاعیه، ۲ هزار و ۸۶ تن نبشی نیز با قیمت پایه ۶۴۰ هزار و ۷۱۷ ریال در تالار صنعتی عرضه شد.

در بخش محصولات تخت فولادی، ۲۹ هزار و ۸۱۴ تن ورق گرم با قیمت پایه ۸۱۸ هزار و ۴۷۵ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت. همچنین ۴۰۰ تن ورق گالوانیزه G با قیمت پایه یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۶۸ ریال عرضه شد.

در پایان، ۴۵ هزار و ۱۴۰ تن تختال C با قیمت پایه ۶۶۷ هزار و ۷۰۰ ریال نیز در فهرست عرضه‌های امروز بورس کالا قرار داشت.