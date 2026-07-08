به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عیوضی گفت: میزان خرید تضمینی گندم در ۱۵ مرکز فعال استان زنجان از تاریخ ۲۵ خردادماه تا ۱۶ تیرماه، از مرز ۲۰ هزار تن گذشته است.

وی افزود: با توجه به وقوع سرمای بهاره، تأخیر در دوره رشد و دیررسی محصول گندم، تاکنون ۲۳ مرکز خرید دیگر وارد عملیات خرید نشده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با آغاز برداشت در سایر مناطق، روند خرید تضمینی شتاب بیشتری بگیرد.

به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۴۵۰ هزار تن گندم دراستان تولید و حدود ۳۵۰ هزار تن آن نیز از طریق خرید تضمینی جذب شود.