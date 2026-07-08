به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مسئول ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگراری صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: ۱۸۵ موکب در محور‌های خراسان جنوبی و ۱۶۴ موکب در مشهد مقدس برای ارائه خدمات مختلف به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب مستقر شدند.

جوینده افزود: موکب‌های استان در چهار مسیر مستقر شدند و به زائران مراسم باشکوه تاریخی تشییع رهبر شهید امت خدماتدهی می کنند.

مسئول ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: مسیر شماره یک (سیستان بلوچستان به مشهد) شهرستان نهبندان: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، شهر نهبندان، شوسف، مزار آقا سیدعلی، سربیشه، مجتمع امامزاده سربیشه، مسجد صاحب الزمان (عج)، پلیس راه بیرجند، مجتمع هامون بیرجند، سه راهی حاجی آباد بیرجند، مقابل شهرداری آرین شهر، سه راهی روم، شهر قاین، مجتمع امام رضا (ع) قاین تا پایان پلیس راه، روستای نوغاب، اسلام آباد، دهشک، خضری دشت بیاض، است.

جوینده افزود: مسیر شماره دو موکب‌های استان، متصل به استان‌های کرمان و مشهد در شهرستان فردوس در مسیر‌های دیگ رستم، ناییند، زنوغان، سه راه عرب آباد، دیهوک فردوس مستقر شده اند.

به گفته وی موکب‌های مسیر شماره سه استان برای خدمات به زائران مسیر یزد به مشهد، از مسیر پلیس راه طبس، کُریت، اِصفَهَک و دیهوک مستقر شدند.

مسئول ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: موکب‌های استان در مسیر شماره چهار برای خدمات دهی به زائران استان‌های فارس، اصفهان، بوشهر و بندرعباس در مسیر سه راه جعفری، جوخواه، شهر طبس، شهرستان عشق آباد، ده محمد، بشرویه از مجتمع امام رضا تا پلیس راه بشرویه – فردوس، سه راه بشرویه – فردوس، امامزادگان فردوس و اسلامیه فعالیت می‌کنند.

جوینده با بیان اینکه موکب‌های خراسان جنوبی تا پایان وقت امروز چهارشنبه ۱۷ تیر در مسیر‌های رفت و منتهی به خراسان رضوی فعالیت دارند، افزود: موکب‌های استان فردا در مسیر رفت به خراسان رضوی فعالیت نخواهند داشت.

وی افزود: مجدد پس از پایان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از روز جمعه ۱۹ تیر فعالیت موکب‌های استان در محور‌های برگشت از خراسان رضوی به سمت خراسان جنوبی تا پایان وقت روز شنبه ۲۰ تیز فعالیت خواهند کرد.