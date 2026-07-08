جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برگزار شد و آخرین روند اجرای این طرح، چالش‌ها و راهکار‌های توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این نشست با اشاره به اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده در شهرستان ابرکوه گفت: در حال حاضر فرآیند انتساب جمعیت به پزشکان در حال انجام است و با رفع تدریجی مشکلات اجرایی، این طرح با مشارکت بخش خصوصی وارد مرحله عملیاتی شده است.

نوری شادکام افزود: قرارداد‌های پزشکان بخش خصوصی با بیمه‌ها نهایی شده و با آغاز فعالیت رسمی آنان، خدماتی از جمله غربالگری، پیشگیری، درمان اولیه و ارجاع بیماران به سطوح تخصصی به صورت منسجم ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار ویزیت اولیه پزشک خانواده برای همه شهروندان رایگان است، اظهار کرد: خدمات ویزیت برای کودکان و مادران باردار نیز به صورت کامل رایگان خواهد بود و در صورت نیاز به مراجعه به پزشک متخصص، نوبت بیمار از طریق پزشک خانواده دریافت می‌شود تا روند درمان با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابرکوه نیز از استقبال شهروندان از این طرح خبر داد و گفت: از آغاز رسمی اجرای برنامه پزشک خانواده تاکنون بیش از پنج هزار و ۷۰۰ نفر پزشک خانواده خود را انتخاب کرده‌اند و ظرفیت ثبت‌نام نزد یکی از پزشکان تکمیل شده است.

وطن‌چیان با دعوت از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت برای ثبت‌نام در این طرح افزود: علاوه بر چهار ویزیت رایگان، بیماران صعب‌العلاج، مبتلایان به بیماری‌های مزمن و مادران باردار نیز از خدمات حمایتی ویژه برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: با اجرای نظام ارجاع، در صورت نیاز به خدمات تخصصی، پزشک خانواده نوبت مراجعه به پزشک متخصص را برای بیمار دریافت می‌کند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای اخذ نوبت نخواهد بود. همچنین هزینه‌های درمان سرپایی در سطح تخصصی کاهش یافته و در صورت نیاز به بستری، خدمات مطابق ضوابط طرح ارائه می‌شود.

در ادامه این نشست، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد با تأکید بر نقش این سازمان در اجرای طرح پزشک خانواده گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت ابرکوه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، این سازمان نقش مهمی در اجرای موفق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بر عهده دارد.

مدرسی افزود: درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی ابرکوه با تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در اجرای این طرح مشارکت دارد و انتساب جمعیت به پزشکان این مرکز نیز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: خدمات درمانی به بیمه‌شدگان بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه دارد و همزمان، خدمات پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز مطابق ضوابط در حال اجراست. همچنین اقدامات لازم برای همسان‌سازی قوانین و تقویت زیرساخت‌های اجرای این برنامه در سطح ملی در حال پیگیری است.

در پایان این نشست، مسئولان بر تداوم همکاری دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و بخش خصوصی برای اجرای هرچه بهتر برنامه پزشک خانواده تأکید کردند و این طرح را گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم، کاهش هزینه‌های درمان و تسهیل دسترسی به خدمات سلامت دانستند.