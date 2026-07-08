فرماندار پارس‌آباد مغان با اشاره به استمرار فعالیت هفت مرکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان، میزان محصول خریداری شده را ۶۰ هزار تن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی لطفی اظهار کرد: بخشی از محصول گندم این شهرستان برای مصرف داخلی و بخشی دیگر به عنوان بذر در اختیار کشاورزان و زارعان قرار می‌گیرد.

طبق اعلام اداره جهاد کشاورزی پارس آباد مغان، در این شهرستان، گندم در سطح ۲۴ هزار هکتار کشت می‌شود و پیش بینی می‌گردد تا پایان فصل برداشت محصول حدود ۱۲۰ هزار تن گندم استحصال شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل نیز گفت: خرید در مناطق شمال استان اردبیل از اواخر خردادماه آغاز و ساعات کاری مراکز خرید از هشت صبح تا ۲۰ تعیین شده است و مراکز خرید موظف هستند محصول را تا آخرین کامیون را از گندمکاران تحویل بگیرند.

ودود ایرانیان قیمت خرید پایه گندم را ۴۹۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم ذکر و به کشاورزان توصیه کرد در سامانه پهنه‌بندی ثبت‌نام و مشخصات خود را به‌روز کنند تا در ارسال فایل به بانک و پرداخت بهای محصول اختلال ایجاد نشود.

وی ادامه داد: رانندگان هم برای ترانزیت گندم باید برگه باسکول خالی و پر را همراه داشته باشند تا مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.