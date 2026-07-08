رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل، گفت: اگر امروز شاهد اقتدار علمی و دفاعی ایران در منطقه هستیم این اقتدار میراث مدیریت داهیانه رهبر شهید انقلاب و خون شهد و حمایت مردم از انقلاب و نظام است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر اوچی اردبیلی در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای(ره)، با عنوان «نور جاویدان امت» گفت: اقتدار علمی و توانمندی‌های دفاعی امروز ایران حاصل نگاه تیزبین و مدیریت هوشمندانه رهبر شهید انقلاب بوده و آنچه امروز در عرصه علم و دفاع می‌بینیم، نه تنها میوه تلاش متخصصان، بلکه برآمده از مدیریت استراتژیک ایشان و جاری بودن خون شهدا در رگ‌های این توانمندی‌ها است.

وی با اشاره به حجم عظیم حضور مردم در مراسم وداع میلیونی رهبر شهید، آن را پاسخی کوبنده و قاطع به دشمنان و عوامل اصلی تضییع انقلاب خواند و تأکید کرد: عظمت حضور مردم، نشان‌دهنده آن است که دشمن هرچه در نقشه‌های خود بکوشد، با دیوار استواری از ایمان و ایستادگی ملت و رهبری هوشمندانه روبه‌رو خواهد شد.

اردبیلی افزود: وداع میلیونی مردم با رهبر شهید، تنها یک مراسم عزاداری نبود؛ بلکه یک پیام سیاسی و نظامی بود که به تمام دشمنان نشان داد ستون‌های انقلاب با عشق مردم به نظام و ایمان آنان شکست‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: گستردگی حضور مردم، نشان از آن داشت که ملت ایران، همواره و در هر شرایطی، در کنار رهبری خود ایستاده و خواهد ایستاد. این حضور عظیم، پاسخی کوبنده به دشمنان و نشانه‌ی ایستادگی بی‌چون و چرای ملت است و این مراسم، نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند این پیوند ناگسستنی میان ملت و رهبر را از میان ببرد.