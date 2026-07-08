همزمان با فصل برداشت، عملیات خرید مباشرتی گندم در آذربایجان‌غربی با ثبت رکورد ۵۰۰۰ تن وارد فاز جدیدی از خدمت‌رسانی به کشاورزان شد؛ روندی که در کنار خرید ۲۶۰۰ تن کلزا، نویدبخش ساماندهی مطلوب زنجیره تأمین محصولات راهبردی در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت مستمر مراکز خرید محصولات زراعی در استان گفت: در سال زراعی جاری، عملیات خرید تضمینی گندم و خرید توافقی کلزا با جدیت و از طریق ۶ مرکز خرید منتخب در سطح استان و با مباشرت اتحادیه تعاون روستایی در حال انجام است.

سجاد حسامی، با ارائه آخرین آمار از روند خرید محصولات افزود: تا این لحظه، علاوه بر ۵۰۰۰ تن گندم خریداری شده، ۲۶۰۰ تن کلزا نیز از کشاورزان استان تحویل گرفته شده است.

او با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای ادامه روند خرید، تصریح کرد: با توجه به تداوم برداشت محصول، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل خرید کلزا، حدود ۱۰۰۰ تن دیگر به میزان خرید این محصول در استان افزوده شود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی در پایان، هدف از اجرای طرح‌های خرید تضمینی مباشرتی و توافقی را حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تسهیل در فرآیند تحویل محصول به مراکز خرید و ساماندهی مطلوب زنجیره تأمین محصولات اساسی زراعی عنوان کرد.