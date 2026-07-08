دانشگاه کردستان در دوازدهمین دوره رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها از سوی مجله U.S. News & World Report برای سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷، موفق شد در میان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور رتبه ۱۷ را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این رتبه‌بندی بر اساس ۱۳ شاخص کلیدی در حوزه‌های عملکرد پژوهشی، اعتبار جهانی و منطقه‌ای و توسعه دیپلماسی علمی انجام شده و داده‌های پایگاه کلاریویت (Clarivate) در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ مبنای ارزیابی قرار گرفته است.

بر اساس نتایج این ارزیابی، دانشگاه کردستان با کسب نمره کل ۲۸.۹، در رتبه ۱۵۰۰ جهان و رتبه ۵۸۳ آسیا قرار گرفته است.

در سطح ملی نیز این دانشگاه رتبه ۳۵ را در میان دانشگاه‌های ایران شامل دانشگاه‌های جامع، صنعتی و علوم پزشکی به دست آورده است، اما با تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی از فهرست نتایج، جایگاه آن در میان دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم به رتبه ۱۷ ارتقا می‌یابد.

بر پایه این ارزیابی، دانشگاه کردستان در میان دانشگاه‌های منطقه غرب کشور نیز عملکردی بهتر از برخی دانشگاه‌های هم‌جوار داشته و بالاتر از دانشگاه‌های ارومیه، بوعلی‌سینا، لرستان و رازی قرار گرفته است.

همچنین در مقایسه ملی، این دانشگاه جایگاهی بالاتر از شماری از مراکز دانشگاهی شناخته‌شده کشور از جمله دانشگاه‌های کاشان، محقق اردبیلی، شهید چمران اهواز، گیلان، شهید باهنر کرمان، خوارزمی، مازندران، صنعتی شاهرود، یزد، زنجان و سمنان کسب کرده است.